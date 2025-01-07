Еще одна финская компания Cinia Oy потребовала наложить арест на танкер Eagle S

Финская компания Cinia Oy сообщила, что подала заявление в суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море.

Финская компания Cinia Oy сообщила, что подала заявление в суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Компания Cinia требует наложить арест на судно Eagle S, которое было связано с повреждением кабеля в Финском заливе, для обеспечения своих требований по компенсации. Cinia подала заявление в Окружной суд Хельсинки", - говорится в сообщении.

Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи, включая C-Lion1 между Финляндией и Германией, оператором которого является компания Cinia.

Ранее финская электросетевая компания Fingrid (оператор EstLink 2) обратилась в суд с аналогичным требованием.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.