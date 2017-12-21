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    Ещё один военнослужащий КНДР бежал в Южную Корею

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Ещё один северокорейский военнослужащий бежал в Южную Корею через границу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Рёнхап" со ссылкой на комитет начальников штабов.

    По данным агентства, солдат "низкого ранга" КНДР появился на западном контрольно-пропускном пункте около 08:04, воспользовавшись "густым туманом".

    В ноябре стало известно, что северокорейский солдат перешёл в Южную Корею через демилитаризованную зону. Позднее в Сеуле рассказали подробности побега.

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