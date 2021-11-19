О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еще две европейские страны введут ограничения для непривитых

Еще две европейские страны введут ограничения для непривитых Правительство Словакии введет локдаун для тех, кто не привился от коронавируса, власти Чехии пока ужесточают для таких людей ограничения.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 03:48
Еще две европейские страны введут ограничения для непривитых

Правительство Словакии введет локдаун для тех, кто не привился от коронавируса, власти Чехии пока ужесточают для таких людей ограничения.

Как передает Report со ссылкой на "Assosiated Press", премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что "локдаун для непривитых" введут с понедельника 22 ноября пока на три недели.

С этого дня только те, кто полностью привился от коронавируса или перенес COVID-19 за последние полгода, смогут ходить рестораны, торговые центры, спортивные заведения, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и посещать массовые мероприятия. Чтобы ходить на работу, им придется дважды в неделю делать тесты. В регионах, где складывается наиболее тяжелая ситуация, общепит, спортклубы, салоны красоты и отели будут вовсе закрыты.

В Чехии непривившимся закроют доступ на общественные мероприятия, в общепит, в культурные учреждения, к парикмахерам и в отели, объявил глава минздрава страны Адам Войтех. Раньше им можно было туда проходить по отрицательным ПЦР-тестам, теперь эта возможность отменяется. Запрет не касается тех, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией. Тем, кто ходит на работу и не привился, придется сдавать тесты раз в неделю.

Новые правила вводятся с 22 ноября до конца февраля. Их цель - стимулировать вакцинацию. Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что эти требования власти решили ввести по примеру Баварии.

Локдаун для непривитых ранее ввела Австрия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Avropanın daha iki ölkəsi peyvənd olunmayanlar üçün məhdudiyyət tətbiq edir

Другие новости из категории

В Мексике неизвестные убили 10 человек
В Мексике неизвестные убили 10 человек
19 ноября 2021 г. 02:52
США могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
США могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
19 ноября 2021 г. 02:15
В Канаде на военной базе прогремел взрыв
В Канаде на военной базе прогремел взрыв
19 ноября 2021 г. 01:43
Власти ФРГ договорились об общих правилах ужесточения ковид-ограничений
Власти ФРГ договорились об общих правилах ужесточения ковид-ограничений
19 ноября 2021 г. 01:06
США ввели санкции против иранской компании и ее сотрудников
США ввели санкции против иранской компании и ее сотрудников
19 ноября 2021 г. 00:07
В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Байдена
В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Байдена
18 ноября 2021 г. 23:43
Число погибших на протестах в Судане достигло 37 человек
Число погибших на протестах в Судане достигло 37 человек
18 ноября 2021 г. 23:31
В Австрии экс-канцлера лишили депутатской неприкосновенности
В Австрии экс-канцлера лишили депутатской неприкосновенности
18 ноября 2021 г. 23:19
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,4
18 ноября 2021 г. 21:44
В Германии отказались закрывать границу с Польшей
В Германии отказались закрывать границу с Польшей
18 ноября 2021 г. 21:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi