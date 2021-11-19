Еще две европейские страны введут ограничения для непривитых

Правительство Словакии введет локдаун для тех, кто не привился от коронавируса, власти Чехии пока ужесточают для таких людей ограничения.
Как передает Report со ссылкой на
С этого дня только те, кто полностью привился от коронавируса или перенес COVID-19 за последние полгода, смогут ходить рестораны, торговые центры, спортивные заведения, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и посещать массовые мероприятия. Чтобы ходить на работу, им придется дважды в неделю делать тесты. В регионах, где складывается наиболее тяжелая ситуация, общепит, спортклубы, салоны красоты и отели будут вовсе закрыты.
В Чехии непривившимся закроют доступ на общественные мероприятия, в общепит, в культурные учреждения, к парикмахерам и в отели, объявил глава минздрава страны Адам Войтех. Раньше им можно было туда проходить по отрицательным ПЦР-тестам, теперь эта возможность отменяется. Запрет не касается тех, кто недавно переболел коронавирусной инфекцией. Тем, кто ходит на работу и не привился, придется сдавать тесты раз в неделю.
Новые правила вводятся с 22 ноября до конца февраля. Их цель - стимулировать вакцинацию. Премьер-министр Андрей Бабиш объяснил, что эти требования власти решили ввести по примеру Баварии.
Локдаун для непривитых ранее ввела Австрия.