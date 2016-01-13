​Еще 10 заключенных покинут военную тюрьму Гуантанамо

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Власти США намерены перевести из военной тюрьмы Гуантанамо еще 10 заключенных.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

Отмечается, что сейчас в тюрьме находится 103 человека, то есть нынешнее решение сократит численность арестантов примерно на 10%.

Еще в середине декабря президент США Барак Обама сообщил, что число заключенных в Гуантанамо к началу 2016 года составит менее 100 человек. Тогда же стало известно, что Пентагон одобрил передачу другим странам еще 17 заключенных Гуантанамо.

США уже передали троих заключенных Гане и Саудовской Аравии.