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ЕС запретил юристам консультировать фирмы из России по вопросам санкций

ЕС запретил юристам консультировать фирмы из России по вопросам санкций Российские компании не могут получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если только это не касается обращения в суд.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 10:51
ЕС запретил юристам консультировать фирмы из России по вопросам санкций

Российские компании не могут получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если только это не касается обращения в суд.

Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из обновленных разъяснений Еврокомиссии (ЕК) по предоставлению услуг в условиях санкций.

В документе ЕК говорится о том, что обязанности по соблюдению санкций Евросоюза напрямую возложены на европейские, а не на российские компании. Соответственно, по логике Еврокомиссии, российские организации вообще не должны обращаться к европейским юристам за консультациями по соблюдению санкционных ограничений. За разрешениями на проведение сделок или транзакций обращаются в национальные компетентные органы европейские компании, а не их российские контрагенты.

Также европейские специалисты могут консультировать зарубежные дочерние предприятия российских фирм при условии, что эти услуги оказываются не в интересах материнской компании в России.

В целом услуги по консультированию в сфере санкционного комплаенса являются частным случаем юридических услуг, оказание которых российским властям или организациям (любым, включая не попавшие в санкционные списки) запретил ЕС в рамках восьмого санкционного пакета. Никаких конкретных исключений для оказания услуг по санкционному комплаенсу не предусмотрено, кроме общих исключений. Запрет не распространяется на услуги, необходимые для реализации права на защиту в судебном порядке, а также для подготовки документов для судебных или арбитражных процессов в странах ЕС, стороной которых является российская организация.

В любом случае, подчеркивает Еврокомиссия, юристы должны уделять особое внимание тому, чтобы их услуги российским организациям не могли быть использованы с целью обхода санкций.

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Версия на английском языке EU bans lawyers from advising Russian firms on sanctions

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