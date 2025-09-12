ЕС выделяет €40 млн на защиту населения Украины от зимних холодов

Европейская комиссия выделяет дополнительные €40 млн в качестве гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму в условиях российской агрессии.

Об этом сообщает европейское бюро Report со ссылкой на ЕК.

"Эта новая поддержка укрепит готовность страны к зимнему периоду и защитит гражданское население от экстремальных холодов", - говорится в сообщении.

Гуманитарные партнеры ЕС доставят строительные материалы для укрытий, отремонтируют поврежденные дома и центры для перемещенных лиц, улучшат доступ к воде, санитарии и отоплению. Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы и изоляционные материалы, а также организацию пунктов экстренного обогрева.

В комиссии указали, что особое внимание будет уделено уязвимым группам населения: пожилым людям, детям, лицам с инвалидностью и перемещенным семьям, проживающим в коллективных центрах.

За время конфликта ЕС направил более 156 тыс. тонн гуманитарных грузов через свой Механизм гражданской защиты.

"С этими дополнительными €40 млн мы подтверждаем нашу приверженность народу Украины, проявляя солидарность, гуманизм и решимость дальнейшей поддержки", – заявила Хаджа Лахбиб, комиссар по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями.