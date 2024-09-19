О нас

ЕС выделит пострадавшим от наводнений странам Центральной Европы €10 млрд

ЕС выделит пострадавшим от наводнений странам Центральной Европы €10 млрд Евросоюз выделит €10 млрд на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 23:07
ЕС выделит пострадавшим от наводнений странам Центральной Европы €10 млрд

Евросоюз выделит €10 млрд на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы вместе обсуждали, что мы должны пойти дальше, говоря о задействовании максимально эластично и быстро Фонда сплочения. €10 млрд можно будет использовать из Фонда сплочения для стран, охваченных наводнением", - заявила она перед прессой после переговоров во Вроцлаве с премьерами Польши, Словакии, Чехии Дональдом Туском, Робертом Фицо, Петром Фиалой и канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Трансляцию выступления политиков вел телеканал TVP Info.

Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за дождей в Альпах поднялся уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае. Последствия наводнений ощутили на себе жители Австрии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Согласно последним данным агентства AFP, из-за стихийного бедствия погибли 22 человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi