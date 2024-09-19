ЕС выделит пострадавшим от наводнений странам Центральной Европы €10 млрд

Евросоюз выделит €10 млрд на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы.

Евросоюз выделит €10 млрд на восстановление инфраструктуры пострадавших от наводнений стран Центральной Европы.

Как передает Report , об этом сообщила журналистам председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы вместе обсуждали, что мы должны пойти дальше, говоря о задействовании максимально эластично и быстро Фонда сплочения. €10 млрд можно будет использовать из Фонда сплочения для стран, охваченных наводнением", - заявила она перед прессой после переговоров во Вроцлаве с премьерами Польши, Словакии, Чехии Дональдом Туском, Робертом Фицо, Петром Фиалой и канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Трансляцию выступления политиков вел телеканал TVP Info.

Циклон "Борис" в последние дни достиг Европы, принеся с собой огромное количество осадков. Из-за дождей в Альпах поднялся уровень воды в нескольких реках, в том числе в Дунае. Последствия наводнений ощутили на себе жители Австрии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Согласно последним данным агентства AFP, из-за стихийного бедствия погибли 22 человека.