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ЕС выделил средства на строительство в Польше части газового коридора "Север-Юг"

ЕС выделил средства на строительство в Польше части газового коридора "Север-Юг" Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении 124 млн евро для проекта строительства участка газопровода, который является частью газового коридора "Север-Юг" на востоке Польши.
Другие страны
20 марта 2023 г. 17:18
ЕС выделил средства на строительство в Польше части газового коридора Север-Юг

Европейская комиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении 124 млн евро для проекта строительства участка газопровода, который является частью газового коридора "Север-Юг" на востоке Польши.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом решении сообщила член ЕК по политике сплочения и реформам Элиза Феррейра.

"Этот проект представляет собой конкретный пример поддержки энергетической безопасности в Европе. Он внесет значительный вклад в энергетическую безопасность Польши за счет диверсификации источников газа и позволит экспортировать газ в Литву, Словакию и Украину", - сказала она.

Строительство 253-километрового участка газопровода будет профинансировано за счет Европейского фонда регионального развития. Этот отрезок включен в 4-й список проектов, представляющих общесоюзный интерес.

В коммюнике ЕК поясняется, что данный участок входит в более обширную систему газовых соединений Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Эта система связана с "Балтийской трубой" - газопроводом для Польши из Дании - и с терминалом СПГ в Свиноуйсьце, что позволяет поставлять газ в районы потребления в центральной и юго-восточной частях страны, а также экспортировать в соседние страны через перемычки с Литвой, Словакией и Украиной.

"Проект внесет вклад в энергетическую безопасность Польши за счет снижения зависимости страны от импорта российского газа. Он также будет играть жизненно важную роль для всего ЕС, повышая надежность и диверсификацию поставок газа, способствуя созданию интегрированного и конкурентоспособного энергетического рынка в соответствии с целями плана REPowerEU", - отмечают в Брюсселе.

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