ЕС выделил Египту 1 млрд евро на поддержку экономических реформ

Брюссель выделил Каиру 1 млрд евро в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ.

Брюссель выделил Каиру 1 млрд евро в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе церемонии открытия инвестиционного форума Египет - ЕС в Каире.

"В марте мы с Египтом подписали соглашение о помощи в размере 7,4 млрд евро, а сегодня выделяем Каиру первый миллиард из обещанной суммы с тем, чтобы поддержать проводимые в стране экономические реформы", - объявила фон дер Ляйен.