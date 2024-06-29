О нас

ЕС выделил Египту 1 млрд евро на поддержку экономических реформ

ЕС выделил Египту 1 млрд евро на поддержку экономических реформ Брюссель выделил Каиру 1 млрд евро в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ.
Другие страны
29 июня 2024 г. 13:01
ЕС выделил Египту 1 млрд евро на поддержку экономических реформ

Брюссель выделил Каиру 1 млрд евро в рамках поддержки проводимых в стране экономических реформ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе церемонии открытия инвестиционного форума Египет - ЕС в Каире.

"В марте мы с Египтом подписали соглашение о помощи в размере 7,4 млрд евро, а сегодня выделяем Каиру первый миллиард из обещанной суммы с тем, чтобы поддержать проводимые в стране экономические реформы", - объявила фон дер Ляйен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
Роспуск Милли Меджлиса и назначение внеочередных выборов соответствуют Конституции
27 июня 2024 г. 12:40
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi