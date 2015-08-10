ЕС выделил 2,4 млрд евро на преодоление кризиса миграции

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Европейский союз одобрил выделение 2,4 млрд евро (2,6 млрд долларов) входящим в него странам на обновление программ по решению проблемы нелегальной миграции, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Самые крупные суммы получат Италия и Греция, которые столкнулись с самым многолюдным притоком мигрантов, главным образом из Африки и Ближнего Востока.

Более 192 тыс. мигрантов прибыли в Европу морским путем только в текущем году. Из них не менее двух тысяч погибли, пытаясь пересечь Средиземное море.

Программа финансирования, рассчитанная до 2020 года, предусматривает строительство новых центров по приему переселенцев, улучшение процедуры предоставления убежища, совершенствование методов интеграции прибывающих, а также ускорение репатриации тех, кто не получит разрешения остаться в странах Европы.

Дополнительные средства выделяются на улучшение пограничного контроля, систем наблюдения и обеспечения безопасности.

Италия, как сообщается, получит на эти цели около 560 млн. евро, Греция – примерно 474 млн. евро.

Определенную помощь получат власти Франции и Великобритании, столкнувшиеся с серьезным миграционным кризисом в районе тоннеля под Ла-Маншем.