​​ЕС выделил 1 млрд. евро Турции на решение проблемы беженцев

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Саммит Евросоюза (ЕС) выделил 1 млрд. евро Турции и 700 млн. евро Македонии на решение проблемы беженцев.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил по итогам встречи председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы также согласовали выделение 100 млн. евро экстренной помощи странам ЕС, 600 млн. евро - европейским агентствам "Фронтекс" и Европол на 2016 год, 200 млн. евро Всемирной продовольственной программе и 300 млн. евро на оказание прямой гуманитарной помощи беженцам", - сообщил глава Еврокомиссии.