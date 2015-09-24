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    ​​ЕС выделил 1 млрд. евро Турции на решение проблемы беженцев

    ЕС также согласовал выделение помощи европейским агентствам Фронтекс и Европол

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Саммит Евросоюза (ЕС) выделил 1 млрд. евро Турции и 700 млн. евро Македонии на решение проблемы беженцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил по итогам встречи председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Мы также согласовали выделение 100 млн. евро экстренной помощи странам ЕС, 600 млн. евро - европейским агентствам "Фронтекс" и Европол на 2016 год, 200 млн. евро Всемирной продовольственной программе и 300 млн. евро на оказание прямой гуманитарной помощи беженцам", - сообщил глава Еврокомиссии.

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