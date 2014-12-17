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    ЕС вводит дополнительные cанкции в отношении Крыма

    Европейская комиссия и внешнеполитическая служба Евросоюза могут завершить работу над новыми санкциями ЕС по Крыму к саммиту ЕС 18–19 декабря

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Совет глав МИД стран-членов Евросоюза согласовал расширение санкций против Крыма. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении аппарата Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности  Федерики Могерини.

    «Совет подтвердил принципиальное согласие с предложением Верховного представителя по введению дополнительных ограничительных мер ЕС в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Сейчас продолжается техническое обсуждение по этим вопросам», - отмечается в сообщении. 

    В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини уже заявила, что Евросоюз никогда не признает воссоединение Крыма с Россией. 
    По данным Reuters, дополнительные ограничения ЕС в отношении Крыма коснутся не только туризма и инвестиций, но и будут включать запрет на торговлю энергоресурсами, а также экспорт технологий для разведки и добычи нефти и газа.

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