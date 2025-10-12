ЕС ввел в действие новую систему пограничного контроля

Государства-члены ЕС приступают в воскресенье к внедрению на своих внешних границах новой системы пограничного контроля Евросоюза - "системы въезд/выезд" (Entry/Exit System - EES).

Как передает Report, об этом объявила Европейская комиссия (ЕК).

С 12 октября страны ЕС начинают электронную регистрацию данных граждан государств, не входящих в Евросоюз, которые пересекают внешние границы сообщества для краткосрочного пребывания: 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

"Это будет происходить постепенно, в течение шести месяцев. В ходе поэтапного внедрения системы государства-члены смогут самостоятельно решать, на каких пунктах пропуска и когда начать её развертывание", - сообщает ЕК в своем коммюнике.

Такой подход, считают в Брюсселе, позволит странам ЕС начинать пользоваться преимуществами новой системы, одновременно обеспечивая пограничным службам, транспортной отрасли и путешественникам возможность адаптироваться к новым процедурам.

Ожидается, что через полгода EES будет полностью развернута на всех пунктах пропуска, а проставление штампов в паспортах заменят электронные записи в системе.