İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Avropa İttifaqı yeni sərhəd nəzarəti sisteminin tətbiqinə başlayır

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 04:36
    Avropa İttifaqı yeni sərhəd nəzarəti sisteminin tətbiqinə başlayır

    Avropa İttifaqına üzv ölkələr bazar günü xarici sərhədlərində yeni sərhəd nəzarəti mexanizmini, "Giriş/Çıxış Sistemi"ni (EES) tətbiq etməyə başlayacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyası (AK) məlumat yayıb.

    Oktyabrın 12-dən etibarən qısa müddətə (İstənilən 180 günlük müddət ərzində 90 gün – Qeyd) Aİ ölkələrinə gələnlərin elektron qeydiyyatı aparılacaq.

    "Bu, tədricən, altı ay ərzində baş verəcək. Sistemin mərhələli tətbiqi zamanı üzv dövlətlər müstəqil olaraq hansı sərhəd-keçid məntəqələrində və onun yerləşdirilməsinə nə vaxt başlanacağına qərar verə biləcəklər", - AK öz kommünikesində qeyd edib.

    Brüssel hesab edir ki, bu yanaşma Aİ ölkələrinə yeni sistemdən yararlanmağa başlamağa imkan verəcək, eyni zamanda sərhəd xidmətləri, nəqliyyat sənayesi və səyahət edənlərə yeni prosedurlara uyğunlaşmaq imkanı verəcək.

    Altı ay ərzində EES-in bütün keçid məntəqələrində tam yerləşdiriləcəyi, pasport ştamplarının sistemdə elektron qeydlərlə əvəzlənəcəyi gözlənilir.

    Avropa İttifaqı viza
    ЕС ввел в действие новую систему пограничного контроля

    Son xəbərlər

    04:36

    Avropa İttifaqı yeni sərhəd nəzarəti sisteminin tətbiqinə başlayır

    Digər ölkələr
    04:00
    Foto

    Meksikada daşqınlarda ölənlərin sayı 40 nəfəri örtüb

    Digər ölkələr
    03:28

    UEFA seçmə turnirlərin qaydalarına dəyişiklik edə bilər

    Futbol
    03:03
    Video

    Kaliforniyada festival zamanı helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:34

    Qəzza danışıqlarında iştirak edən qətərli diplomatlar Misirdə yol qəzasında ölüb

    Digər ölkələr
    02:15

    "HƏMAS" bazar ertəsi israilli girovları azad etməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    01:32

    "Sülh Sammiti"nə 20 ölkənin lideri qatılacaq

    Digər ölkələr
    01:07

    Axios: Azərbaycan Qəzza ilə bağlı "Sülh Sammiti"nə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    00:52

    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə daha 8 qarşılaşma baş tutub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti