ЕС впервые ждет Лукашенко на саммите Восточного партнерства

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз готов приветствовать президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе.

Как передает Report, об этом радио "Свобода" сообщили источники в Евросоюзе.

Представители ЕС подчеркнули, что Беларусь была приглашена принять участие в саммите "без ограничений" — так же, как и пять других членов "Восточного партнерства": Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

Накануне четырех предыдущих саммитов "Восточного партнерства" ЕС ясно давал понять, что на них не ждут Лукашенко.

Приглашения на саммит были направлены странам "Восточного партнерства" 6 октября.

Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.