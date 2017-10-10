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    ЕС впервые ждет Лукашенко на саммите Восточного партнерства

    Приглашения на саммит направлены странам Восточного партнерства 6 октября© Sputnik / Виктор Толочко

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Европейский союз готов приветствовать президента Беларуси Александра Лукашенко на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября в Брюсселе.

    Как передает Report, об этом радио "Свобода" сообщили источники в Евросоюзе.

    Представители ЕС подчеркнули, что Беларусь была приглашена принять участие в саммите "без ограничений" — так же, как и пять других членов "Восточного партнерства": Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

    Накануне четырех предыдущих саммитов "Восточного партнерства" ЕС ясно давал понять, что на них не ждут Лукашенко.

    Приглашения на саммит были направлены странам "Восточного партнерства" 6 октября.

    Программа Восточное партнерство, направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.

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