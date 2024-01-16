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ЕС внес политического лидера ХАМАС в список террористов

ЕС внес политического лидера ХАМАС в список террористов Евросоюз внес в список террористов политического лидера радикального движения ХАМАС Яхью Синвара.
Другие страны
16 января 2024 г. 17:02
ЕС внес политического лидера ХАМАС в список террористов

Евросоюз внес в список террористов политического лидера радикального движения ХАМАС Яхью Синвара.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение о внесении одного физлица в список террористов. Это решение стало частью ответа Евросоюза на угрозу, исходящую от ХАМАС и его жестоких и неизбирательных террористических атак в Израиле 7 октября 2023 года. Эти санкции вступают в силу с сегодняшнего дня. В список включен один из политических лидеров ХАМАС Яхья Синвар. После включения в список все средства и активы Яхьи Синвара в странах-членах ЕС подлежат замораживанию. Операторам в ЕС также запрещено предоставлять ему средства и экономические ресурсы", - сказано в сообщении.

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