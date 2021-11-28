ЕС увеличит финансовую помощь Литве до €200 млн

Евросоюз намерен увеличить финансовую помощь столкнувшейся с вызовами миграционного кризиса Литве до 200 млн евро.

Евросоюз намерен увеличить финансовую помощь столкнувшейся с вызовами миграционного кризиса Литве до 200 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье на пресс-конференции заявила находившаяся в Вильнюсе с визитом председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС оказывает Литве различную помощь в обеспечении охраны границы, в том числе и финансовую, которая увеличится в три раза и составит в этом и следующем году €200 млн", - сказала она.

Как подчеркнула председатель Еврокомиссии, Литве оказывается помощь техникой и оборудованием по контролю над пограничным рубежом с соседней Беларусью, также кадровыми ресурсами. "Наша помощь охватывает технику для контроля и управления ситуацией на границе, а также помощь по линии агентства ЕС по контролю границ Frontex и Европола", - отметила фон дер Ляйен.

Вильнюс больше всего заинтересован в финансировании ЕС строительства заграждения на границе с Беларусью, проектная стоимость которого составляет 152 млн евро. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, но в Брюсселе отметили, что не финансируют строительство преград и барьеров. Как отмечалось ранее, из утроенной суммы на охрану границы средства на строительство заграждения не могут быть взяты.