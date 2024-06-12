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ЕС установит пошлину на импорт китайских электромобилей в размере до 25%

ЕС установит пошлину на импорт китайских электромобилей в размере до 25% ЕС намерен объявить о введении дополнительной пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 25% несмотря на предупреждения правительства ФРГ о том, что этот шаг может привести к началу дорогостоящей торговой войны с Пекином.
Другие страны
12 июня 2024 г. 10:57
ЕС установит пошлину на импорт китайских электромобилей в размере до 25%

ЕС намерен объявить о введении дополнительной пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 25% несмотря на предупреждения правительства ФРГ о том, что этот шаг может привести к началу дорогостоящей торговой войны с Пекином.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

По информации, Еврокомиссия (ЕК) уведомит сегодня автопроизводителей о том, что со следующего месяца она будет временно применять дополнительные пошлины в размере до 25% на импортируемые из КНР электромобили. Отмечается, что страны блока уже применяют пошлину в размере 10% на импорт товаров. Газета указывает, что по регламенту сообщества странам Евросоюза до 2 ноября будет предложено проголосовать об окончательном введении тарифов на ввоз китайских электрокаров сроком на 5 лет.

По данным FT, за этот шаг выступают Франция и Испания, в то время как Германия, Швеция и Венгрия его не одобряют, опасаясь ответных мер со стороны Китая.

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