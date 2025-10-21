Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЕС укрепляет сотрудничество со странами Черноморского, Южнокавказского и Центральноазиатского регионов

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 21:35
    ЕС укрепляет сотрудничество со странами Черноморского, Южнокавказского и Центральноазиатского регионов

    Евросоюз нацелен на установление устойчивых и эффективных транспортных, энергетических и цифровых связей с Турцией и странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, инициатива ЕС для координирования стратегических инвестиций в данном направлении стала центральной темой обсуждений представителей европейских стран, а также Азербайджана, Армении, Молдовы, Турции, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    "Это соответствует стратегическому подходу ЕС к Черноморскому и Центральноазиатскому регионам", - говорится в сообщении по итогам встречи.

    Со стороны ЕС в дискуссиях приняли участие верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комиссары по расширению Марта Кос и по международным партнерствам Йозеф Сикела.

    Участники подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере безопасности.

    "Черноморский регион, являющийся ключевым мостом между Европой и Азией, играет жизненно важную роль в международной торговле и транзите зерна, энергоресурсов и важнейших сырьевых материалов, что делает его центральным элементом региональной и глобальной безопасности", - указали в ЕК.

    На первом заседании участники сосредоточились на вопросах безопасности. ЕС выразил готовность усилить поддержку государств-членов и партнеров в наращивании морского потенциала, включая мониторинг, защиту критически важной инфраструктуры и противодействие гибридным угрозам.

    На втором заседании представители ЕС вместе с министрами из государств-членов ЕС, стран Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии обсудили амбициозную программу развития межрегиональных связей, включая транспортно-логистические, энергетические и цифровые.

    Стороны обозначили четыре приоритетных направления взаимодействия: укрепление Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) и расширение коммуникаций, развитие высокоскоростного интернета для стимулирования инноваций, цифровой торговли и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры, улучшение энергетических связей и ускорение внедрения возобновляемых источников энергии, а также гармонизация и цифровизация таможенных процедур для упрощения трансграничной торговли.

