ЕС стремится принять долгожданное соглашение с МЕРКОСУР

На коллегии Еврокомиссии в среду ожидается принятие соглашения с МЕРКОСУР (блока, объединяющего Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай) и обновленный вариант действующего торгового договора ЕС с Мексикой.

Как сообщает европейское бюро Report, внутри ЕС были серьезные противники договоренностей с МЕРКОСУР, которые были согласованы в конце прошлого года, однако столкнулись с серьезным противодействием Франции, Польши и Италии.

Когда в декабре прошлого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о достижении соглашения в Монтевидео (Уругвай) с блоком, объединяющим крупные экономики Южной Америки, это не было встречено с восторгом во всем ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против него, выражая обеспокоенность фермеров, что поток дешевой говядины и птичьего мяса хлынет в Европу из Бразилии и Аргентины. Польша и Италия поддержали эти опасения.

Европейская комиссия сообщила странам МЕРКОСУР, что предложит обходной путь для удовлетворения требований противников договора, что позволит защитить европейских фермеров, сообщило Politico. Это будет внутренний механизм ЕС, и сторонам не придется пересматривать долгожданное соглашение.

Исполнительный комитет ЕС рассчитывает, что агрессивная торговая политика президента США Дональда Трампа убедит скептически настроенные правительства поддержать договоренности и расширить торговые отношения с Южной Америкой.

Однако фермеры, законодатели и неправительственные организации усиливают противодействие соглашению между ЕС и МЕРКОСУР, и сегодня вполне возможна новая волна протестов не только в Брюсселе, но и по всей Европе.

Планируется, что исполнительный орган ЕС также объявит, намеревается ли он отделить торговые положения от более широкого соглашения, обойдя необходимость ратификации во всех 27 национальных парламентах. То есть ратификация будет только в стенах Европарламента.

Как исключительная компетенция ЕС, это потребует простого большинства в Европейском парламенте и поддержки 15 государств-членов в Совете, представляющих 65% населения союза. Как утверждается, у Франции слишком мало сторонников, чтобы заблокировать его.