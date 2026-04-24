ЕС совместно с партнерами создаст фонд GGBI для инвестиций в "зеленые" облигации

    Европейский союз совместно с международными финансовыми институтами развития подписал соглашение о создании фонда Global Green Bond Initiative (GGBI) для привлечения до €20 млрд частных инвестиций в устойчивую инфраструктуру в странах с низким и средним уровнем дохода.

    Новый фонд станет инструментом государственно-частного партнерства и сосредоточится на инвестициях в "зеленые" облигации, размещаемые на первичных рынках. Особый приоритет будет отдан первым эмитентам, включая правительства, местные органы власти и компании.

    Согласно заявлению, фонд нацелен на выпуск до €3 млрд "зеленых" облигаций в странах-партнерах и финансирование проектов, связанных с климатом и охраной окружающей среды. Не менее 20% вложений планируется направить в наименее развитые страны.

    Ожидается, что GGBI привлечет около €2 млрд от частных инвесторов при поддержке примерно €1 млрд капитала от госинститутов. Около €800 млн обеспечит консорциум европейских банков развития во главе с Европейским инвестиционным банком. Гарантии кредитной защиты предоставит Европейская комиссия через механизм Европейского фонда устойчивого развития+ (EFSD+).

    Руководить фондом будет французская компания Amundi, крупнейший управляющий активами в Европе.

    Фонд также поддержит выпуск облигаций как в евро, так и в национальных валютах, способствуя развитию местных рынков капитала и расширению международного использования европейской валюты.

    Global Green Bond Initiative является частью стратегии ЕС Global Gateway, направленной на развитие устойчивой инфраструктуры и укрепление экономических связей в сфере энергетики, транспорта и цифровых технологий.

