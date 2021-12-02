ЕС сократил до 16 список стран, для граждан которых разрешены краткосрочные поездки

Евросоюз сократил список государств, для граждан которых разрешено открытие границ для краткосрочных поездок, исключив из него Иорданию и Намибию.

Евросоюз сократил список государств, для граждан которых разрешено открытие границ для краткосрочных поездок, исключив из него Иорданию и Намибию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Совета ЕС.

"После переоценки рекомендаций по поэтапной отмене временных ограничений на необязательные поездки в ЕС Совет ЕС обновил список стран и административных регионов и других юрисдикций, для которых ограничения на поездки должны быть отменены. В частности, Иордания и Намибия исключены из этого списка", - говорится в заявлении.

В этом списке остаются Австралия, Аргентина, Бахрейн, Индонезия, Канада, Катар, Колумбия, Кувейт, Новая Зеландия, ОАЭ, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Уругвай, Чили, Южная Корея.

Кроме того, ЕС готов открыть границы для граждан Китая, но лишь в том случае, если Пекин в ответ откроет свои границы для европейцев.