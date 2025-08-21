ЕС согласовал закупку американских энергоресурсов на $750 млрд

Евросоюз подтвердил намерение закупить у США энергоресурсы на общую сумму $750 млрд и дополнительно инвестировать $600 млрд в экономику США.

Как передает Report, об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в соцсети Х.

"Мы завершили работу над нашей исторической рамочной договоренностью между США и ЕС о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. ЕС согласился открыть свой рынок стоимостью $20 трлн - второй по величине в мире после США", - написал он.

Он отметил, что эта сделка обеспечивает $750 млрд европейского спроса на энергию в течение срока президентства Дональда Трампа, а компании ЕС дополнительно инвестируют $600 млрд в новые проекты в США.