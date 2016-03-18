​ЕС согласовал позицию по миграционному кризису перед саммитом с Турцией

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Лидеры европейских стран согласовали проект соглашения по миграционному кризису, который будет представлен властям Турции.

Как передает Report, об этом в твиттере сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Ранее источник в кулуарах саммита ЕС сообщил, что проект по миграции будет представлен турецкому премьеру Ахмету Давутоглу 18 марта.

По словам Беттеля, соглашение представит председатель Евросовета Дональд Туск.