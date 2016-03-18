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    ​ЕС согласовал позицию по миграционному кризису перед саммитом с Турцией

    Проект по миграции будет представлен турецкому премьеру Ахмету Давутоглу 18 марта

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Лидеры европейских стран согласовали проект соглашения по миграционному кризису, который будет представлен властям Турции.

    Как передает Report, об этом в твиттере сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

    Ранее источник в кулуарах саммита ЕС сообщил, что проект по миграции будет представлен турецкому премьеру Ахмету Давутоглу 18 марта.

    По словам Беттеля, соглашение представит председатель Евросовета Дональд Туск.

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