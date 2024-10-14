ЕС сегодня рассмотрит вопрос расширения санкций против организаций из РФ и Ирана

Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече в понедельник, 14 октября, планируют обсудить принятие нового пакета санкций в отношении ряда иранских и российских организаций.

Главы МИД стран-членов Евросоюза на встрече в понедельник, 14 октября, планируют обсудить принятие нового пакета санкций в отношении ряда иранских и российских организаций.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.

В список ограничений будут включены иранские компании за поставки оружия в Россию. Также санкции коснутся авиакомпаний из Ирана.

Кроме того, планируется обсудить противодействие обходу санкций, а также введение ограничительных мер против ряда российских организаций, которые как считают в ЕС, участвуют в дестабилизирующих действиях России в других странах.

До настоящего времени ЕС ввел 14 пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении РФ. Всего санкции коснулись 685 юридических лиц, 1 558 физических лиц.