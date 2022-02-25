ЕС: Российское руководство ждет беспрецедентная изоляция

В течение дня вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министрами иностранных дел G7 скоординированные действия в ответ на нападение России в Украину.

В течение дня вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министрами иностранных дел G7 скоординированные действия в ответ на нападение России в Украину.

Как сообщает Report, об этом Боррель написал в своем Twitter-аккаунте.

"В течение дня министры иностранных дел G7 обсудили скоординированные действия, которые мы предпримем в ответ на агрессию России против Украины. Руководство России ждет беспрецедентная изоляция.

Мы поддерживаем наших трансатлантических партнеров в Украине", - написал в своем аккаунте в социальных сетях вице-президент Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.