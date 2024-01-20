ЕС разработал план из 10 пунктов по урегулированию на Ближнем Востоке

Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Евросоюз разработал план для комплексного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на проект документа, подготовленный внешнеполитической службой ЕС.

"Принимая во внимание текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, настало время подготовиться к всеобъемлющему миру", - сказано в документе.

В плане из 10 пунктов изложены несколько шагов, которые могли бы в конечном итоге принести мир в сектор Газа, создать независимое палестинское государство, гарантировать долгосрочную безопасность в регионе.

Как ожидается, конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем заседания министров иностранных дел 22 января в Брюсселе. В ходе этой встречи главы МИД 27 стран ЕС проведут переговоры с коллегами из Израиля и Палестины.