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ЕС рассматривает введение санкций против стран Центральной Азии за помощь России

ЕС рассматривает введение санкций против стран Центральной Азии за помощь России Евросоюз может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничения.
Другие страны
25 марта 2023 г. 14:32
ЕС рассматривает введение санкций против стран Центральной Азии за помощь России

Евросоюз может ввести санкции в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России обходить наложенные на нее торговые ограничения.

Как передает, об этом сообщает Комерсант со ссылкой на The Telegraph.

Руководство Евросоюза заметило рост экспорта в страны Центральной Азии, особенно в сфере товаров двойного назначения, например, стиральных машин и поддержанных автомобилей. Европейские чиновники опасаются, что эти товары попадают в Россию в обход торговых ограничений.

По данным The Telegraph, руководство Евросоюза хочет переговорить с представителями Центральной Азии и предупредить о последствиях содействия обходу санкций. Если руководство ЕС найдет доказательства реэкспорта товаров в Россию, то европейские страны ограничат доступ этих стран к своему рынку.

Отметим, что Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза, в который входит Россия.

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