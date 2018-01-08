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    ЕС расширил санкционный список в отношении КНДР

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Власти Евросоюза в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН по КНДР добавили в санкционный список 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в заявлении Совета ЕС отмечается, что с учетом новых ограничительных мер против КНДР в санкционные списки ООН попали 79 физических лиц и 54 организации. Санкции в отношении 41 физического лица и 10 организаций ЕС ввел сам.

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