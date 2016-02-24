ЕС проведет саммит по миграции с Турцией 7 марта

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры Европейского союза проведут специальный саммит с Турцией по миграционному кризису 7 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказали глава Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы организуем специальную встречу с Турцией 7 марта", - подтвердил Туск.

Ранее канцлер Австрии Вернер Файман предложил созвать новую встречу на уровне глав правительств ЕС и Турции для обсуждения проблем миграции.