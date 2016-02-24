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    ЕС проведет саммит по миграции с Турцией 7 марта

    Туск: Мы организуем специальную встречу с Турцией 7 марта

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры Европейского союза проведут специальный саммит с Турцией по миграционному кризису 7 марта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказали глава Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Мы организуем специальную встречу с Турцией 7 марта", - подтвердил Туск.

    Ранее канцлер Австрии Вернер Файман предложил созвать новую встречу на уровне глав правительств ЕС и Турции для обсуждения проблем миграции.

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