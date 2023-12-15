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ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд

ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 08:53
ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд

Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года.

Как передает Report, об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель журналистам по итогам первого дня саммита.

"Мы только закончили нашу встречу на сегодня. Обсудили долгосрочную программу помощи, и я хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы", - сказал он.

"Там все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона. Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, достигнем консенсуса", - добавил Мишель, подчеркнув, что только одна страна - Венгрия - выступила против этой программы.

Он также отметил, что Евросоюз "послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам, поскольку ЕС принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой".

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Версия на английском языке Hungary holds up EU deal on 50B euro for Ukraine, talks to resume in January
Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya 50 milyard avroluq büdcə yardımını təsdiq edə bilməyib

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