ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд

Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года.

Саммит ЕС не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года, но рассчитывает достичь консенсуса в январе 2024 года.

Как передает Report, об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель журналистам по итогам первого дня саммита.

"Мы только закончили нашу встречу на сегодня. Обсудили долгосрочную программу помощи, и я хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы", - сказал он.

"Там все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона. Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, достигнем консенсуса", - добавил Мишель, подчеркнув, что только одна страна - Венгрия - выступила против этой программы.

Он также отметил, что Евросоюз "послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам, поскольку ЕС принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой".