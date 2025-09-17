ЕС прогнозирует дополнительные издержки для израильского экспорта в 227 млн евро в год

Дополнительные расходы на экспорт израильских товаров в европейские страны в случае введения ЕC торговых ограничений в отношении Израиля, по прогнозам Европейской комиссии, составят около 227 млн евро в год.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕК.

По его словам, режим торговых преференций касается только 37% товаров, ввозимых из Израиля.

Отказ от свободной торговли, зафиксированной в соответствующем разделе ассоциативного соглашения с Израилем, коснется прежде всего продукции аграрного сектора - овощей, фруктов, орехов и продукции их переработки.

По его словам, остальные 63% регулируются правилами ВТО и являются беспошлинными.

Пошлины коснутся, к примеру, такой статьи израильского экспорта, как финики. Экспорт же фармацевтической продукции, наоборот, освобожден от таможенных тарифов.

Прошлогодний объем экспорта из Израиля в Евросоюз составил 15,9 млрд евро. Общий торговый оборот между ЕС и Израилем в прошлом году составил 42,6 млрд евро. Это делает Европу торговым партнером номер один для Израиля - в 2024 году на долю Евросоюза пришлось 32% от общего объема его торговли.

Согласно приведенным цифрам, очевидно, что ЕС экспортирует в Израиль гораздо больше, таким образом его тарифные издержки будут гораздо выше в случае ввода встречных пошлин.

"Но это не просто обычный меркантильный подсчет. В конце концов речь идет о принципиальных вопросах, в которых ЕС не может исходить исключительно из подобных соображений", - заявил Report чиновник.

Отвечая на вопрос агентства о том, не будут ли эти пошлины в конечном итоге оплачены европейским потребителем, представитель ЕК отметил, что возможны различные сценарии, в том числе сокращение экспорта или же поглощение этих тарифов за счет снижения цен.