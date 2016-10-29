ЕС продолжит переговоры по TTIP с новой администрацией США

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз продолжит обсуждение соглашения о зоне свободной торговли с США (TTIP) уже с новой американской администрацией.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"TTIP не мертва, но соглашения по TTIP пока нет. Выборы в США естественно приводят к паузе в переговорах, и мы продолжим их позже с новой администрацией", - заявила С.Мальмстрем.

В пятницу премьер бельгийского региона Валлония, парламент которого лишь со второй попытки одобрил проект аналогичного торгового договора между ЕС и Канадой, заявил, что соглашение с США "мертво и лежит в земле".

Мальмстрем добавила, что опыт переговоров с Канадой будет учтен в ходе обсуждения торгового соглашения с США.