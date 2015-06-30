ЕС продлил "заморозку" санкции против Ирана на 7 дней

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Европейский союз продлил "заморозку" односторонних санкций против Ирана на 7 дней для того, чтобы дать дополнительное время на завершение переговоров по ядерному досье Тегерана.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse.

Переговоры проходят в столице Австрии. Изначально их планировалось завершить 30 июня, однако работа над согласованием текста итогового соглашения продолжается и потребует еще нескольких дней.