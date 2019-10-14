ЕС продлил санкции за инцидент с отравлением в Солсбери

Евросоюз продлил на год санкции против физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за применение или производство химического оружия, включая меры в отношении четырех россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

"Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия", - говорится в сообщении.