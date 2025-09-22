ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

Евросоюз продлил санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Судана на один год - до 10 октября 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

"Санкционный режим против десяти физических и восьми юридических лиц в связи с ситуацией в Судане продолжит действовать до 10 октября 2026 года", - сказано в сообщении.

К ним будут применены такие ограничения, как запрет на въезд в ЕС, заморозка активов и запрет на получение средств и экономических ресурсов, как напрямую, так и косвенно.

Первый пакет ограничений в отношении Судана был введен в октябре 2023 года. Затем Европейский совет в январе, июне и декабре 2024 года и в июле 2025 года расширил санкции против физических и юридических лиц, связанных с вооруженными силами Судана и движением "Силы быстрого реагирования".