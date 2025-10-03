Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    ЕС продлил санкции в отношении России на год

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 15:56
    Евросоюз продлил на год санкции в отношении 47 физлиц и 15 юрлиц из России, который запрещен въезд в страны ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении ЕС.

    В нем говорится о том, что в связи с продолжающейся гибридной активностью России, ограничительные меры продлены до 9 октября 2026 года.

    Этот санкционный механизм также включает блокирование российских активов.

    Лента новостей