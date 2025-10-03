İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:58
    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyadan olan və Aİ ölkələrinə girişi qadağan edilən 47 fiziki və 15 hüquqi şəxsə qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb.

    "Report"un xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin bəyanatında deyilir.

    Bəyanatda bildirilib ki, Rusiyanın davam edən hibrid fəaliyyətləri ilə əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirlər 2026-cı il oktyabrın 9-dək uzadılıb.

    Qeyd edilib ki, bu sanksiya mexanizminə Rusiya aktivlərinin bloklanması da daxildir.

    Avropa İttifaqı Rusiya sanksiya
    ЕС продлил санкции в отношении России на год

