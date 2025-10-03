Aİ Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 15:58
Avropa İttifaqı (Aİ) Rusiyadan olan və Aİ ölkələrinə girişi qadağan edilən 47 fiziki və 15 hüquqi şəxsə qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb.
"Report"un xarici KİV-lərə istinadən məlumatına görə, bu barədə Aİ-nin bəyanatında deyilir.
Bəyanatda bildirilib ki, Rusiyanın davam edən hibrid fəaliyyətləri ilə əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirlər 2026-cı il oktyabrın 9-dək uzadılıb.
Qeyd edilib ki, bu sanksiya mexanizminə Rusiya aktivlərinin bloklanması da daxildir.
