О нас

ЕС продлил санкции против Сирии

ЕС продлил санкции против Сирии Совет ЕС объявил о продлении ограничительных мер против Сирии еще на год, до 1 июня 2023 года, "в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране".
Другие страны
1 июня 2022 г. 01:32
ЕС продлил санкции против Сирии

Совет ЕС объявил о продлении ограничительных мер против Сирии еще на год, до 1 июня 2023 года, "в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране".

Как передает Report, в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе, сообщается об исключении из санкционного списка трех человек. Теперь в этот список входят 289 человек, против которых действуют замораживание авуаров и запрет на поездки в ЕС, а также 70 организаций, активы которых замораживаются.

"Санкции против Сирии были введены в 2011 году в ответ на жестокие репрессии против гражданского населения. Они также нацелены на компании и известных бизнесменов, извлекающих выгоду из своих связей с режимом и военной экономикой", - говорится в документе.

В нем отмечается, что принятые меры также включают "запрет на импорт нефти, ограничения на определенные инвестиции, замораживание находящихся в ЕС активов сирийского Центрального банка и ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также оборудования и технологий для отслеживания или перехвата интернет- или телефонных сообщений".

При этом в Брюсселе уточняют, что "санкции в отношении Сирии призваны не препятствовать доставке гуманитарной помощи". Следовательно, "экспорт продуктов питания, лекарств или медицинского оборудования не подлежит санкциям ЕС, предусмотрен ряд конкретных исключений в гуманитарных целях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ Suriyaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıb

Другие новости из категории

США передадут Украине РСЗО с дальностью около 60 км
США передадут Украине РСЗО с дальностью около 60 км
1 июня 2022 г. 06:32
ЕС назвал сроки введения нового пакета санкций ЕС против России
ЕС назвал сроки введения нового пакета санкций ЕС против России
1 июня 2022 г. 05:16
Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе
Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе
1 июня 2022 г. 04:34
Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 106
Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 106
1 июня 2022 г. 04:13
Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО
Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО
1 июня 2022 г. 02:31
В кампусе университета в США произошла стрельба, есть погибшая и раненые
В кампусе университета в США произошла стрельба, есть погибшая и раненые
31 мая 2022 г. 23:49
Председательство в Совбезе ООН перешло от США к Албании
Председательство в Совбезе ООН перешло от США к Албании
31 мая 2022 г. 23:22
Еще в одной европейской стране выявили первый случай заражения оспой обезьян
Еще в одной европейской стране выявили первый случай заражения оспой обезьян
31 мая 2022 г. 21:57
Генсек ООН поблагодарил Турцию за поддержку усилий по Украине
Генсек ООН поблагодарил Турцию за поддержку усилий по Украине
31 мая 2022 г. 21:27
Правительство Украины утвердило условия кредита от Канады на 790 млн долларов
Правительство Украины утвердило условия кредита от Канады на 790 млн долларов
31 мая 2022 г. 20:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi