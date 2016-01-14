ЕС продлил приостановку санкций против Ирана до 28 января

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Евросоюз сегодня продлил приостановку санкций против Ирана до 28 января.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, агентство отмечает, что такое решение является технической мерой, направленной на то, чтобы дать время на реализацию соглашений по иранской ядерной программе.

"Все готово для отмены санкций, как только Иран выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением", - приводит Reuters слова одного из европейских дипломатов.

В ноябре 2013 года санкции ЕС против Ирана были частично приостановлены в рамках переговорного процесса между Тегераном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). В июле 2015 года в результате достижения соглашения в Вене по иранской ядерной проблеме Евросоюз продлил до 14 января 2016 года заморозку ограничительных мер, чтобы провести необходимую подготовку для реализации нового Совместного всеобъемлющего плана действий.