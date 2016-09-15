ЕС продлил персональные санкции в отношении России

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Совет Евросоюза продлил до марта 2017 года действие персональных санкций в отношении 146 физических и 37 юридических лиц, которых Брюссель считает ответственными за нарушение территориальной целостности Украины.

Как сообщает Report, в санкционный список Евросоюза входят, в частности, миллиардеры Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, бизнесмены Константин Малофеев и Николай Шамалов, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации Сергей Железняк, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий и др.

Персональные санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов, размещенных на территории ЕС.