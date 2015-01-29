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    ​ЕС продлил санкции против россиян и ополченцев до сентября 2015 года

    Существующие меры будут продлены. Это политическое решение

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Совет глав МИД стран Евросоюза принял решение продлить действие индивидуальных санкций против граждан России и ополченцев до сентября 2015 года.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    "Существующие меры будут продлены. Это политическое решение — продлить эти меры до сентября", — сказал источник.

    Кроме того, главы МИД стран — членов ЕС поручили подготовить расширение списка санкций по Украине, чтобы министры приняли решение на следующей встрече 9 февраля. Пока неясно, будут ли это частные лица или юридические лица.

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