​ЕС призвал к независимому расследованию смерти венесуэльского офицера

Евросоюз призывает к полному и независимому расследованию гибели офицера венесуэльской армии Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота и умер в заключении.

Соответствующее заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич опубликовано в воскресенье на сайте ведомства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям капитана Аревало. Его смерть не должна остаться незамеченной и безнаказанной. Полное и независимое расследование необходимо, чтобы привлечь к ответственности виновных", - отмечено в заявлении.

В ЕС также отметили, что смерть Аревало является "яркой иллюстрацией произвола судебной системы" Венесуэлы.

"Евросоюз полностью поддерживает усилия верховного комиссара ООН по правам человека [Мишель Бачелет] по обеспечению защиты прав человека для всех граждан Венесуэлы", - говорится в тексте.

29 июня Генеральная прокуратура Боливарианской Республики сообщила, что капитан Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что причиной смерти стали пытки, последствия которых были видны, когда задержанного привели в суд.