Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    ЕС приветствует сигналы со стороны президента США по Украине и покупке энергоносителей РФ

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 15:48
    ЕС приветствует сигналы со стороны президента США по Украине и покупке энергоносителей РФ

    Укрепление взаимодействия с Вашингтоном в вопросах противодействия российской агрессии стало результатом целенаправленных усилий Брюсселя и лично главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Олоф Гилл.

    Таким образом, ЕС считает изменение позиции американского лидера своей заслугой. И в Брюсселе косвенно приветствовали слова президента Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Запада способна вернуть контроль над оккупированными территориями, оценив это как результат собственной работы.

    По словам официального представителя, позиция ЕС остается неизменной: поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

    "Украинский народ мужественно защищает свою свободу, демократию и суверенитет. Россия может прекратить войну в любой момент, если выведет войска и технику с территории Украины", - подчеркнула представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

    Касаясь требований президента США о необходимости полного отказа от покупки российских нефти и газа, в Еврокомиссии напомнили, что программа RePowerEU предусматривает постепенное сокращение зависимости от российских энергоресурсов.

    В то же время переговоры с Будапештом по этому вопросу продолжаются, а комментариев по "телефонной дипломатии" Трампа в Брюсселе не дали. Трамп заявил, что Венгрия могла бы отказаться от импорта российской нефти при его личном вмешательстве.

    Фактически, заявления Еврокомиссии демонстрируют двойной подход: с одной стороны, подчеркивается позитивная динамика взаимодействия с США и укрепление трансатлантического единства; с другой Брюссель избегает персонализации успехов и не делает акцента на политических фигурах США.

    Для Украины это сигнал о том, что ЕС и США продолжают согласовывать позиции и видят конечной целью восстановление контроля Киева над всеми территориями, оккупированными Россией. Для энергетического рынка - подтверждение, что Евросоюз не собирается отказываться от курса на диверсификацию поставок, несмотря на сопротивление отдельных стран-членов.

    Евросоюз США Украина Дональд Трамп российско-украинский конфликт

    Последние новости

    16:56

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    16:54

    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    16:43

    Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

    Другие страны
    16:41

    Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:40

    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    16:40

    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    В регионе
    16:35

    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    16:35

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    16:32

    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    Лента новостей