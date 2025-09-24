Укрепление взаимодействия с Вашингтоном в вопросах противодействия российской агрессии стало результатом целенаправленных усилий Брюсселя и лично главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Олоф Гилл.

Таким образом, ЕС считает изменение позиции американского лидера своей заслугой. И в Брюсселе косвенно приветствовали слова президента Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Запада способна вернуть контроль над оккупированными территориями, оценив это как результат собственной работы.

По словам официального представителя, позиция ЕС остается неизменной: поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Украинский народ мужественно защищает свою свободу, демократию и суверенитет. Россия может прекратить войну в любой момент, если выведет войска и технику с территории Украины", - подчеркнула представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Касаясь требований президента США о необходимости полного отказа от покупки российских нефти и газа, в Еврокомиссии напомнили, что программа RePowerEU предусматривает постепенное сокращение зависимости от российских энергоресурсов.

В то же время переговоры с Будапештом по этому вопросу продолжаются, а комментариев по "телефонной дипломатии" Трампа в Брюсселе не дали. Трамп заявил, что Венгрия могла бы отказаться от импорта российской нефти при его личном вмешательстве.

Фактически, заявления Еврокомиссии демонстрируют двойной подход: с одной стороны, подчеркивается позитивная динамика взаимодействия с США и укрепление трансатлантического единства; с другой Брюссель избегает персонализации успехов и не делает акцента на политических фигурах США.

Для Украины это сигнал о том, что ЕС и США продолжают согласовывать позиции и видят конечной целью восстановление контроля Киева над всеми территориями, оккупированными Россией. Для энергетического рынка - подтверждение, что Евросоюз не собирается отказываться от курса на диверсификацию поставок, несмотря на сопротивление отдельных стран-членов.