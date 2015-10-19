​ЕС принял законодательную базу для отмены санкций в отношении Ирана

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз принял в воскресенье законодательную базу для отмены санкций в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, распространенном в Брюсселе.

"Сегодня - день принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. ЕС сегодня принял законодательную базу для отмены всех экономических и финансовых санкций, касающихся ядерной программы", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "Иран теперь начнет выполнение своих обязанностей с намерением завершить их полностью и эффективно, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет необходимую работу для мониторинга и проверки этих шагов".

"Все стороны по-прежнему решительно настроены начать реализацию СВПД как можно скорее. С этой целью мы проведем всю необходимую подготовку", - говорится в заявлении Могерини и Зарифа.