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    ЕС пригрозил санкциями Италии

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз намерен оштрафовать Италию в рамках санкции за отказ ввести поправки в бюджет, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Отмечается, что сумма штрафа пока остается неизвестной.

    Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что бюджетный план Италии в будущем окажет жесткое влияние в первую очередь на итальянцев.

    "Мы видим риск, что эта страна впадет в нестабильность", - сказал В.Домбровскис.

    Ранее правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета. Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам. 

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