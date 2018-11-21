ЕС пригрозил санкциями Италии

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз намерен оштрафовать Италию в рамках санкции за отказ ввести поправки в бюджет, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что сумма штрафа пока остается неизвестной.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что бюджетный план Италии в будущем окажет жесткое влияние в первую очередь на итальянцев.

"Мы видим риск, что эта страна впадет в нестабильность", - сказал В.Домбровскис.

Ранее правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета. Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.