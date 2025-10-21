Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    ЕС приближается к решению о "репарационном кредите"

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 12:16
    ЕС приближается к решению о репарационном кредите

    Евросоюз приближается к принятию решения о направлении прибыли из замороженных российских активов на финансирование масштабного займа для Украины. Так называемого "репарационного кредита".

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Politico.

    По информации Politico, готовясь к встрече, послы ЕС уже неофициально согласовали проект Выводов Евросовета. Еврокомиссию призывают выдвинуть предложение по репарационному кредиту для Украины, которое "основывается на надлежащей европейской солидарности и распределении рисков".

    Как сообщил бельгийский дипломат, текст проекта является "политическим одобрением" для Еврокомиссии, что позволит опубликовать предложение после встречи в четверг.

    Отмечается, что Бельгия заняла осторожный подход относительно предоставления Украине репарационного кредита. Поскольку именно в Бельгии находится компания Euroclear, где хранятся заблокированные активы РФ, страна опасается самостоятельного возмещения денег в случае удовлетворения вероятных исков Москвы.

