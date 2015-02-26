ЕС предупредил о возможности новых санкций против России

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Европейский Союз должен быть готов к применению новых санкций против России в случае ухудшения ситуации на Украине. Об этом заявил в среду, 25 февраля, глава Евросовета Дональд Туск.

«Я нахожусь в контакте с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель и президентом (Франции Франсуа) Олландом и консультируюсь со всеми лидерами. Дополнительные санкции остаются предметом обсуждения. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, хорошо это или плохо», - сказал Туск.

Как отметил глава Евросовета, ЕС по-прежнему надеется на установление мира на Украине, но относится скептически к возможности выполнения минских соглашений. Глава Евросовета сослался на данные ОБСЕ, согласно которым с начала перемирия, вступившего в силу 15 февраля, режим прекращения огня был нарушен более 800 раз.

20 февраля Дональд Туск заявил, что лидеры стран-членов ЕС обсуждают возможность введения новых санкций против России. 25 февраля американский госсекретарь Джон Керри сообщил, что США подготовили очередные антироссийские санкции на случай «событий на востоке Украины, заслуживающих ответа», напоминает Report со ссылкой на ТАСС.