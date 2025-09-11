ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

В Европейской комиссии подтвердили, что инициатива, озвученная президентом Урсулой фон дер Ляйен во вчерашнем выступлении о состоянии ЕС в парламенте, предполагает использование доходов от замороженных российских активов для финансирования так называемого "репарационного займа" для Украины.

Как сообщает европейское бюро Report, по словам официальных представителей Еврокомиссии, речь идет о денежных остатках (cash balances), образующихся от использования этих активов.

Эти средства планируется направить на поддержку Украины, в том числе для восстановления страны и покрытия расходов, связанных с войной.

В отличие от уже действующей схемы ERA (согласованной ранее с партнерами по G7 и предусматривающей передачу Украине "сверхдоходов" от активов в размере около 2,5–3 млрд евро в год), новая модель предполагает "максимизацию" доходов и их использование в качестве основы для займа.

Глава ЕК также анонсировала создание "дронового альянса" с участием стран ЕС, Украины и европейских компаний для укрепления оборонного сотрудничества, включая производство разведывательных и боевых беспилотников.

При этом представители Еврокомиссии подчеркнули, что конкретные детали и юридические механизмы реализации инициативы будут представлены позже.